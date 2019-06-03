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محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة للمعامل المركزية ومستشفى الصدر بمدينة بنها

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:40 م
محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة للمعامل المركزية ومستشفى الصدر بمدينة بنها جولة محافظ القليوبية على المعامل المركزية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بجولة مفاجئة للمعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، والتى تقوم بكافة التحاليل الطبية وتخدم المرضى بالمحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وتفقد المحافظ، الدور الأول بالمعامل والمخصص لتحاليل الدم، حيث استطلع المعمل للوقوف على سير العمل به، والتأكد من الدقة التى يتوجب مراعاتها فى استخراج التحاليل وتدبير النواقص الطبية المطلوبة للمعامل لممارسة عملها على الوجه الأمثل بما يعود بالإيجاب على صحة المواطنين.

كما تفقد المحافظ، معمل المياه والذى يقوم بتحليل المياه بجميع أنواعها للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة، كما تفقد أيضا معمل الأغذية والذى يقوم بأخذ العينات من الأطعمة المستوردة والمصنعة محلياً للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية وذلك بإجراء عدد من الفحوص منها فحص الأغذية للمواد المضافة (طبيعية أم صناعية) مثل الألوان ، المواد الحافظة و الكشف عن الغش فى عينات بعض المواد الغذائية مثل الملح واللبن والخل بالإضافة الى رصد مصادر التلوث.

وأوصى محافظ القليوبية، مسؤولى المعامل بإعداد تحليل إحصائى شهرى لتقييم الأغذية والمياه غير المطابقة للمواصفات، حتى يكون للمعامل دور رقابى على منع دخول وبيع هذه المنتجات، وتقييم نتائج صرف الشركات الغير مطابقة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعامل مع هذه الشركات.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة بما يساهم فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، قام محافظ القليوبية أيضا بجولة مفاجئة لمستشفى الصدر بمدينة بنها للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد المحافظ، العيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل وتحدث المحافظ الى المرضى لاستطلاع آرائهم فى جودة الخدمة الطبية المقدمة، ورافقه خلال الجولة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، ومدير المعامل المركزية، ومدير المستشفي، وتأتى الزيارة فى إطار حرص المحافظة على النهوض بالقطاع الصحى وتقديم خدمة لائقة للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم ومعانتهم.

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (1)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (2)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (3)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (4)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (5)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر 

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (6)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (7)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (8)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (9)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (10)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (11)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر (12)
جولة محافظ القليوبية بالمعامل ومستشفى الصدر

 

 

 

 

 


اخبار القليوبية

المعامل المركزية بالقليوبية

مستشفى الصدر ببنها

محافظ القليوبية

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