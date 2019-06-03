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لو هتصيف فى العيد.. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:30 م
لو هتصيف فى العيد.. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها مصيف
كتبت فاطمة ياسر

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"أهلا أهلا بالعيد..مرحب مرحب بالعيد"..خلال قدوم عيد الفطر يسعى الكثيرون للذهاب لتقضية عطلة العيد علي الشواطئ، والنزول البحر والاستمتاع بالإجازة، وخلال هذا التقرير يقدم اليوم السابع لقرائه بعض النصائح الهامة عند الذهاب "للمصيف" في العيد، فهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتجنبها، حتي لا تشعر بارتفاع درجة حرارة الجسم والتعب والإرهاق بشكل كبير، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

عند الذهاب للمصايف يجب الاهتمام بالأطعمة التي تعمل علي ترطيب الجسم،  أي الغنية بالألياف والماء، كالخضراوات والفواكه، ويجب الابتعاد  عن بعض الأطعمة والمشروبات ومنها:

-الأطعمة الغنية بالتوابل وخاصة الحارة، لأنها تزيد من حرارة الجسم، وهذا يعمل على ارتفاع حرارته، ولذا يجب الابتعاد عنها.

 -الأطعمة المقلية أو المسبكة، تعد أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، وتعمل علي زيادة الشعور بحرارة الطقس، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من الشعور بالحر، وأيضا تزيد من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والشعور بالكسل،  ولذا يجب تجنب هذا الأمر عن طريق تناول الفواكه والخضراوات.

-الأسماك المالحة أو الأطعمة الغنية بالملح الكثير، وتتسبب في حدوث خلل في توازن سوائل الجسم، لأن الأملاح تعمل علي إدرار البول، وهذا الأمر يتسبب في فقدان الجسم للكثير من السوائل المختزنة داخله.

-المشروبات الغنية بالكافيين، من الحيل التي تزيد من شعورك بالحر، ولذا يمكنك تناولهم ولكن دون الإفراط.

 


اطعمة ممنوعة في المصايف

المصيف في العيد

المصيف والمشروبات الممنوعة

العيد والمصيف

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