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لو جسمك بيزيد من غير ما تاكل كتير .. أعرف السبب

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:00 ص
لو جسمك بيزيد من غير ما تاكل كتير .. أعرف السبب احتباس الماء فى الجسم أسباب حدوثه
كتبت إيناس البنا

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علامات احتفاظ الماء  في الجسم أو "الوذمة" وهي تورم فى الذراعين والساقين، وشعور ضيق أو كثيف في الجلد، وقلة حركة أو مرونة المفاصل، فعندما يتم الاحتفاظ بالماء في الذراعين والساقين، يُعرف ذلك باسم الوذمة المحيطي، و عند الاحتفاظ به في البطن، يُعرف باسم الاستسقاء، و يمكن أيضًا الاحتفاظ بالماء في الرئتين ويُعرف باسم الوذمة الرئوية.

احتباس الماء
احتباس الماء

 

قد يكون الاحتفاظ بالمياه مشكلة مؤقتة تختفي من تلقاء نفسها، أو يمكن أن يكون أحد أعراض مرض شديد يحتاج إلى علاج، وفقًا لموقع " verywellhealth".

ويعد احتجاز الماء بالجسم أمر شائع الحدوث بعد رحلة طويلة، أو بعد الوقوف لفترات طويلة، أو أثناء فترة الحيض أو الحمل فى النساء.

ويمكن أن يكون احتجاز الماء بسبب قصور وريدي أو الدوالي، حيث تواجه الأوردة مشكلة في نقل الدم إلى القلب، ويمكن أن يكون سبب قصور القلب، الوذمة الرئوية، والذمة المحيطية والاستسقاء، كما يمكن أن يكون بسبب الفشل الكلوي أو انخفاض مستويات البروتين في الدم.

ويمكن أن يكون احتباس الماء أيضًا بسبب تندب الكبد أو تليف الكبد الذي يسبب الاستسقاء.

 


احتباس الماء بالجسم

تندب الكلى

الفشل الكلوى

الاستسقاء

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