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كيف تمتلك منزل و3 أفدنة و3 رؤوس ماشية بالمجان بالوادى الجديد

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:22 ص
كيف تمتلك منزل و3 أفدنة و3 رؤوس ماشية بالمجان بالوادى الجديد الوادى الجديد - ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان أنه يجرى تنفيذ مشروع القرى النموذجية بمدينة الخارجة والتى تضم 3 قرى نموذجية تشكمل كل قرية على منازل ريفية مطورة وأراضى زراعية جاهزة للاستصلاح والاستزراع وذلك بالتعاون مع جمعيات خيرية وبتمويل من البنوك الحكومية .

وحتى الان لم يتم اعتماد الشروط النهائية لتوزيع تلك المنازل والمزارع التى تتبع مبادرة بيتك – مصنعك – غيطك والجارى تنفيذها على 3 مراحل.

 

وفى 10 نقاط نعرض فيها مواصفات المشروع و أهم الشروط المطلوبة للاستفادة من المشروع والتى تتمثل فى

1-         يقع المشروع فى منطقة قرية عزبة طليب شمال مدينة الخارجة

2-         تم البدء فى تنفيذ أول 100 منزل ريفى وجرى طرح 90 منزل آخر ضمن المرحلة الثانية

3-         يتم تسليم كل شاب منزل ريفى ملحق به حضيرة ماشية بها 3 رؤوس ماشية وأدوات وملحقات زراعية

4-         يتم تسليم كل شاب 3 أفدنة اراضى زراعية ضمن مشروع الظهير الزراعى

5-         تكون الاولوية لأبناء محافظة الوادى الجديد فى المقام الأول

6-         يشترط تسليم المنازل والمزارع للشباب حديث الزواج ويستثنى الغير المتزوج وكبار السن

7-         الاولوية لخريجى كليات ومدارس الزراعة لبتسنى لهم تنفيذ المشروعات القائمة على الزراعة والانتاج الحيوانى وغيرها من المشروعات المرتبطة بتلك التخصصات

8-         يتم منح المنتفعين المنازل والاراضى ورؤوس الماشية بدون مقدمات .

9-         يجرى تقييم المنتفعين بالمشروع خلال 6 أشهر من تاريخ التسليم وفى حال عدم تنفيذ المشروعات الزراعية و الحيوانية يتم سحب المنزل والارض منه فورا  

10-  تشمل القرية كافة المرافق الخدمية ومنها وحدة صحية ومدرسة ومنافذ تجارية ومسجد وباقى المنشآت الخدمية المتكاملة .

 


الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

الخارجه

القرية النموذجية بالخارجة

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