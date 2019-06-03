كيف تمتلك منزل و3 أفدنة و3 رؤوس ماشية بالمجان بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان أنه يجرى تنفيذ مشروع القرى النموذجية بمدينة الخارجة والتى تضم 3 قرى نموذجية تشكمل كل قرية على منازل ريفية مطورة وأراضى زراعية جاهزة للاستصلاح والاستزراع وذلك بالتعاون مع جمعيات خيرية وبتمويل من البنوك الحكومية .

وحتى الان لم يتم اعتماد الشروط النهائية لتوزيع تلك المنازل والمزارع التى تتبع مبادرة بيتك – مصنعك – غيطك والجارى تنفيذها على 3 مراحل.

وفى 10 نقاط نعرض فيها مواصفات المشروع و أهم الشروط المطلوبة للاستفادة من المشروع والتى تتمثل فى

1- يقع المشروع فى منطقة قرية عزبة طليب شمال مدينة الخارجة

2- تم البدء فى تنفيذ أول 100 منزل ريفى وجرى طرح 90 منزل آخر ضمن المرحلة الثانية

3- يتم تسليم كل شاب منزل ريفى ملحق به حضيرة ماشية بها 3 رؤوس ماشية وأدوات وملحقات زراعية

4- يتم تسليم كل شاب 3 أفدنة اراضى زراعية ضمن مشروع الظهير الزراعى

5- تكون الاولوية لأبناء محافظة الوادى الجديد فى المقام الأول

6- يشترط تسليم المنازل والمزارع للشباب حديث الزواج ويستثنى الغير المتزوج وكبار السن

7- الاولوية لخريجى كليات ومدارس الزراعة لبتسنى لهم تنفيذ المشروعات القائمة على الزراعة والانتاج الحيوانى وغيرها من المشروعات المرتبطة بتلك التخصصات

8- يتم منح المنتفعين المنازل والاراضى ورؤوس الماشية بدون مقدمات .

9- يجرى تقييم المنتفعين بالمشروع خلال 6 أشهر من تاريخ التسليم وفى حال عدم تنفيذ المشروعات الزراعية و الحيوانية يتم سحب المنزل والارض منه فورا

10- تشمل القرية كافة المرافق الخدمية ومنها وحدة صحية ومدرسة ومنافذ تجارية ومسجد وباقى المنشآت الخدمية المتكاملة .