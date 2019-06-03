فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

كتب مدحت وهبة

أصدر جهاز حماية المستهلك بعض النصائح والإرشادات للمواطنين عن شرائهم الكعك وبسكويت العيد، للحصول على منتجات جيدة وتجنب أى محاولات للغش.

اليوم السابع ينشر تقريراً معلوماتياً حول إرشادات حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك وبسكويت العيد فى نقاط محددة.

١- عدم شراء الكعك والبسكويت من الباعة الجائلين

٢- أن يكون من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.

٣- أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

٤- أن تكون المنتجات خالية من الروائح غير المقبولة أو روائح التزنخ.

٥- فى حال تصنيع الكعك أو البسكويت فى المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.