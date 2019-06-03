سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت الكعك - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر جهاز حماية المستهلك بعض النصائح والإرشادات للمواطنين عن شرائهم الكعك وبسكويت العيد، للحصول على منتجات جيدة وتجنب أى محاولات للغش.

اليوم السابع ينشر تقريراً معلوماتياً حول إرشادات حماية المستهلك للمواطنين عند شراء الكعك وبسكويت العيد فى نقاط محددة.

١- عدم شراء الكعك والبسكويت من الباعة الجائلين

٢- أن يكون من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.

٣- أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

٤- أن تكون المنتجات خالية من الروائح غير المقبولة أو روائح التزنخ.

٥- فى حال تصنيع الكعك أو البسكويت فى المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.

 

كعك العيد

عيد الفطر

جهاز حماية المستهلك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة