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عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E"

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:30 ص
عشان بشرتك تبقى نضرة فى العيد.. تعرفى عل فوائد فيتامين "E" فوائد مذهلة ووصفات طبيعية لفيتامين "E"
سها مجدى

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هل ترغبين فى الحصول على بشرة نضرة وجذابة؟ إذن عليك التعرف على أبرز وأهم فوائد فيتامين "E" لبشرتك، وذلك وفقا لموقع " Live wall". 

فوائد فيتامين "E"

- يحتوى على مضاد الأكسدة، وهذا يساهم في الحفاظ  وحماية الجلد والبشرة من الأشعة الفوق بنفسجية التى تأتى من الشمس ويحمى خلايا البشرة من تلف. 

- يساعد على محاربة التجاعيد وعلامات تقدم السن والخطوط الرفيعة التى تظهرفى منطقة الفم.

- يدخل فى تحضير الكثير من كريمات ترطيب البشرة لأنه يعتبر مرطب ومغذى جيد للبشرة.

- يعتبر واقيا جيدا من الشمس ويحمى من الاسمرار وحروق البشرة الناتجة عن الحرارة العالية.

- يساعد على علاج أمراض الجلدية الكثيرة خصوصا فى حالات الحبوب والالتهابات الجلدية.

 
مصادر فيتامين "E"

فيتامين "E"  له مصادر عديدة مثل بذور عباد الشمس والسبانخ والأفوكادو واللوز وأيضا موجود بنسبة كبيرة فى زيت الزيتون.


وصفات طبيعية

ماسكات

العنية بالشعر والبشرة

فيتامينE

اليوم السابع بلس

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