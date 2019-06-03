عاطل البدرشين: كنت استدرج الضحايا عبر الإنترنت بعقود عمل وتأشيرات مزيفة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، أنه يستدرج ضحاياه عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشبكة الإنترنت، حيث يعلن عن نشاطه فى توفير تأشيرات سفر، وعقود عمل بالدول العربية، ثم يستولى من ضحاياه على مبالغ مالية، مقابل تلك العقود والتأشيرات.

وأضاف المتهم أنه استأجر شقة بمنطقة البدرشين، وحولها إلى مكتب لاستقبال ضحاياه، والنصب عليهم، حيث كان يوهمهم بتوفير فرص عمل لهم، بشركة مقاولات بالعراق، مقابل الحصول من كل ضحية على مبلغ 21 ألف جنيه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " جمعة. أ " وشهرته "الصعيدى"، المحكوم عليه فى 3 قضايا أموال عامة- نصب، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد، عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدول العربية، والاستيلاء من كل ضحية على مبلغ 21 ألف جنيه، بإدعاء تسفيرهم للعمل بدولة العراق ويتخذ من شقة تستخدم مكتب بالبدرشين وكراً لمقابلة ضحاياه ومزاولة عمله.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 25 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر- 15 تأشيرة مزورة لضحاياه منسوبة إلى دولة العراق- 40 عقد عمل مزور منسوب صدوره لشركة طلعت للمقاولات والبناء بدولة العراق- وأوراق خاصة بضحاياه "السيرة الذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية"- ومبلغ 600 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.