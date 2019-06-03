سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل البدرشين: كنت استدرج الضحايا عبر الإنترنت بعقود عمل وتأشيرات مزيفة

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:00 ص
عاطل البدرشين: كنت استدرج الضحايا عبر الإنترنت بعقود عمل وتأشيرات مزيفة تزوير_ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، أنه يستدرج ضحاياه عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشبكة الإنترنت، حيث يعلن عن نشاطه فى توفير تأشيرات سفر، وعقود عمل بالدول العربية، ثم يستولى من ضحاياه على مبالغ مالية، مقابل تلك العقود والتأشيرات.

وأضاف المتهم أنه استأجر شقة بمنطقة البدرشين، وحولها إلى مكتب لاستقبال ضحاياه، والنصب عليهم، حيث كان يوهمهم بتوفير فرص عمل لهم، بشركة مقاولات بالعراق، مقابل الحصول من كل ضحية على مبلغ 21 ألف جنيه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " جمعة. أ " وشهرته "الصعيدى"، المحكوم عليه فى 3 قضايا أموال عامة- نصب، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد، عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدول العربية، والاستيلاء من كل ضحية على مبلغ 21 ألف جنيه، بإدعاء تسفيرهم للعمل بدولة العراق ويتخذ من شقة تستخدم مكتب بالبدرشين وكراً لمقابلة ضحاياه ومزاولة عمله.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 25 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر- 15 تأشيرة مزورة لضحاياه منسوبة إلى دولة العراق- 40 عقد عمل مزور منسوب صدوره لشركة طلعت للمقاولات والبناء بدولة العراق- وأوراق خاصة بضحاياه "السيرة الذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية"- ومبلغ 600 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


النصب على المواطنين

السفر للخارج

مكتب توظيف

تزوير

البدرشين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة