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ضبط محطة وقود تهرب 3 ملايين لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:58 م
ضبط محطة وقود تهرب 3 ملايين لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء بالبحيرة محطه وقود - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود المدعم  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود بمركز حوش عيسى للتصرف فى أكبر كمية من المواد البترولية في السوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع.
 
حيث بلغت الكميات المهربة  2742000 لتر سولار وكمية قدرها 1227000 لتر بنزين ،بإجمالي كمية ما يقرب من  3 ملايين  لتر سولار وبنزين للتصرف فيها دون قيدها في سجلات المحطة.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين والمقدم ضياء فهمي وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية ،وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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