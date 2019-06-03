سقوط مالكى مخبز فى المطرية لاستيلائهما على 500 ألف جنيه من مخصصات الدعم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على مالكى مخبز فى منطقة المطرية، لاستيلائهما على 500 ألف جنيه من مخصصات الدعم، وحرروا محضرا بالواقعة.

ونجح رجال مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى، فى ضبط مالكى مخبز فى المطرية، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية بصورة يومية، والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المُخصّص لإنتاج الخبز المدعم، عبر بيعها فى السوق السوداء.

وبلغت حصيلة التلاعب والكميات المستولى عليها 529 ألفا و862 جنيها، بحسب ما ورد فى تقرير اللجنة المُشكّلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية.