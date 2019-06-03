رئيس مدينة إسنا بالأقصر يستقبل وفد من الأقباط للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

ستقبل محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وفد من الأقباط بقيادة الأنبا متاؤوس زخاري ، راعي كنيسة السيدة العذراء، لتقديم التهاني بعيد الفطر المبارك.

وفي نفس السياق كان قد تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بخالص التهاني لكافة أبناء محافظة الأقصر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة أن نستقبل عيد الفطر المبارك مزودين بروح الحب والتكاتف والعمل على استقرار الوطن ورفعة شأنه.

يذكر أنه في إطار حرص المحافظة على مشاركة جميع الفئات فرحة الاحتفال بالعيد، تم دعوة طلاب مدرسة التربية الفكرية وعدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فئة الصم والبكم، لحضور صلاة العيد بساحة سيدي أبوالحجاج بمدينة الأقصر، حيث سيتم شرح خطبة عيد الفطر بلغة الإشارة عن طريق أحد المتخصصين في لغة الإشارة، وذلك في سابقة جديدة تتم لأول مرة في المحافظة.