رئيس جهاز القاهرة الجديدة: إنشاء 3 كبارى مشاه كهربائية بمحور التسعين الجنوبى

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن وضع خطة عاجلة لإنشاء عدد 3 كباري مشاه بمحور التسعين الجنوبى بالمدينة، على أن تكون الكباري مزودة بسلالم كهربائية للتيسيرعلى المواطنين وخصوصا المرضى وكبار السن، وللحد من حوادث الطرق.

وقال رئيس الجهاز: تم الإنتهاء من الهياكل الخرسانية لعدد 2 كوبري (أعمال الخوازيق – وصب القواعد والأساسات – وصب المخدات – وجار العمل الآن علي قواعد السلالم الكهربائية والمعدنية، وتصنيع البواكي المعدنية بالمصنع حتي يتم تركيبها بالموقع )، كما أنه جارِ التنسيق مع إدارة المرور بالمدينة لاختيار مكان الكوبري الثالث .

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك فى إطار سعي جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، للحفاظ على أرواح المواطنين والتيسير عليهم في عمليات السير، مشيراً إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع فى أكتوبر القادم طبقا للبرنامج الزمنى المقدم من الشركة المنفذة، وطبقا لأمر الإسناد الصادر في هذا الشأن.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة المقاولون العرب، قد بدأت في العمل بتنفيذ عدد 2 كوبري مشاه، الأول بمدخل الشويفات، والآخر أمام البنوك والمستشفي الجوى، علي أن يتم استكمال الكوبري الثالث بعد التنسيق مع إدارة المرور كمرحلة ثالثة.