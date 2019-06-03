رئيس الوزراء الإيطالى يهدد بالاستقالة حال استمرار الصراع بين طرفى الائتلاف الحاكم

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هدد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الاثنين، بالاستقالة وذلك بعد تصاعد التراشق الإعلامى بين طرفى الائتلاف الثنائى الحاكم (حركة خمس نجوم وحزب الرابطة)، خاصة خلال حملة الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة.

وقال كونتى، خلال مؤتمر صحفى تزامن مع مرور عام على تشكيل الحكومة، "إذا لم أحصل على إجابات واضحة من زعيمى قطبى الائتلاف ماتيو سالفينى ولويجى دى مايو، فسوف أعيد التكليف إلى رئيس الجمهورية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالى، "شخصيًا أنا على استعداد للعمل بأقصى قدر من الإصرار، لكن لا يمكننى اتخاذ هذا الخيار بمفردى، يجب أن تكون القوتان السياسيتان على دراية بمهامها، وإذا لم تكن هذه هى الحالة فلن أقوم بإطالة أمد وجودى فى رئاسة الوزراء وببساطة شديدة سأستقيل".

ويسعى كونتى، بشكل واضح إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبى حول الدين الإيطالى العام، ويُشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى، الذى ينتمى إلى "العصبة"، توقع الثلاثاء الماضى، أن تفرض بروكسل عقوبات على بلاده بسبب العجز المالى والديون الضخمة، وذلك عن طريق فرض غرامة تُقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكى.