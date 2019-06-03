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رئيس البرلمان يلتقى وزير خارجية روندا اليوم على هامش زيارته للقاهرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:11 م
رئيس البرلمان يلتقى وزير خارجية روندا اليوم على هامش زيارته للقاهرة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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يلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، وزير خارجية دولة روندا، ريتشارد سى زيبرا، الذى وصل صباح اليوم فى زيارة رسمية للقاهرة.
 
يأتى اللقاء على خلفية العلاقات التاريخية بين البلدين، التى تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية، كون رواندا واحدة من دول حوض نهر النيل المهمة، فى ضوء موقعها بالهضبة الاستوائية "المنبع الثانى للنيل".
 
وتربط البلدين قواسم واهتمامات مشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عضويتيهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة نيباد، والاتحاد الأفريقى، ومبادرة حوض النيل، والشراكة المائية لشرق أفريقيا، ومنطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.
 
 
 

رئيس البرلمان

روندا

دول حوض النيل

علاقات مصر ورواندا

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