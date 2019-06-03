سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

شبين الكوم 22 36

طنطا 21 36

دمنهور 21 33

الإسكندرية 22 31

بلطيم 21 30

مطروح 19 28

السلوم 19 25

سيوة 23 40

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

الزقازيق 22 36

الاسماعيلية 21 36

السويس 20 36

العريش 21 29

رفح 20 30    

رأس سدر 22 38

نخل 15 36

نويبع 25 38

طابا 24 35

كاترين 20 34

الطور 24 33

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 24 41

أسيوط 26 42

سوهاج 28 42

قنا 27 42

الأقصر 27 45

أسوان 30 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 29 38

ابو رماد 30 36

حلايب 31 34

راس حدربة 27 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 30 43

الرياض 27 43

المنامة 32 38

أبوظبى 29 40

الدوحة 29 38

الكويت 29 45

دمشق 16 38

بيروت 22 29

عمان 18 35

القدس 20 30

غزة 20 28

بغداد 28 46

مسقط 31 36

صنعاء 15 28

الخرطوم 30 40

طرابلس 14 24

تونس 15 29

الجزائر 14 24

الرباط 15 28

نواكشوط 21 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 15 29

اسطنبول 18 27

اسلام اباد 25 41

نيودلهى 30 44

جاكرتا 24 33

بكين 20 34

كوالالمبور 25 33

طوكيو 18 26

أثينا 15 26

روما 13 25

باريس 14 22

مدريد 18 34

برلين 19 30

لندن 12 20

مونتريال 08 20

موسكو 10 21

نيويورك 17 25

واشنطن 15 31

 

 

 

 


الارصاد

الطقس

حالة الطقس

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقعات باستقرار الأحوال الجوية طوال أيام عيد الفطر.. الأرصاد للمواطنين: الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والشواطئ.. وطقس معتدل على كافة المدن الساحلية.. وحار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:58 م

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 02 يونيو 2019 11:23 ص

قبل عيد الفطر.. انخفاض طفيف بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع بمعدل درجتين.. الأرصاد: جو وقفة العيد لطيف على السواحل الشمالية.. وتوقعات بطقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة بين 36 و 37

السبت، 01 يونيو 2019 02:00 م

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 01 يونيو 2019 09:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة