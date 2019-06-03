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جهود مكثفة لضبط 3 أشخاص وراء مقتل شاب فى حلوان

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:46 ص
جهود مكثفة لضبط 3 أشخاص وراء مقتل شاب فى حلوان جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على 3 أشخاص وراء قتل شاب بحلوان فى مشاجرة بينهم، وتم نقل جثة المتوفى للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغاً من مستشفى حلوان العام، يفيد بوصول "محمد. ع" ، 25 سنة، حداد، ومقيم بين العزبتين، جثة هامدة، نتيجة لإصابته بمجموعة طعنات نافدة بالجسم، وانتقل رجال المباحث للمكان و اتهم والد المتوفي كلاً من "محمود. ا"، و"عبد الفتاح. ا"، وأشقاءه رمضان، وإبراهيم، جميعهم مقيميون بنفس منطقة القتيل، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.
 
وتم ضبط المتهم الثاني، وجارٍ ضبط الأخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.
 

امن القاهرة

جريمة قتل بحلوان

مباحث حلوان

مشاجرة و قتيل

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