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جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمرشحين لعمادة طب الاسنان

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:13 ص
جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمرشحين لعمادة طب الاسنان جامعة طنطا - ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أعلنت جامعة طنطا ، اليوم، القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية طب الأسنان، وقد تضمنت القائمة كل من الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد استاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، والدكتوره عبير مصطفى عبدالغني دراج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتوره فاتن أحمد صديق أبوطالب، الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية ، والدكتور محمد مأمون الشيخ ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه  أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة ورئيس لجنة اختيار العمداء ، أنه تقرر إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم السبت 15 يونيو الجاري.

 

 


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