توزيع ملابس العيد لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالزقازيق.. صور

كتب مدحت وهبة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، حفل افطار مجمع لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدار البنين للرعاية الاجتماعية بالزقازيق، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وحضر الحفل حسنى يوسف مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية وتم خلال حفل الإفطار تسليم كأس الدورة الرمضانية لكرة القدم التى أقيمت بين فرق مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتسليم شهادات الدورات التدريبية من الاتصالات على أعمال الكهرباء والإلكترونيات، وتوزيع ملابس العيد والعيديات والهدايا على الأطفال وقد تخلل الحفل فقرات فنية لأبناء مؤسسات الرعاية.

جدير بالذكر أن دار البنين بالزقازيق تعد ضمن المؤسسات التى تم تطويرها فى إطار البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.