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تهنئة عيد الفطر 2019 .. كيف يهنئ المصريون أنفسهم بالعيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:21 ص
تهنئة عيد الفطر 2019 .. كيف يهنئ المصريون أنفسهم بالعيد تهنئة عيد الفطر 2019
كتب على عبد الرحمن

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يتسابق المصريون هذه الأيام لتقديم تهنئة عيد الفطر 2019 ، سواء بالرسائل الخاصة عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى، مثل "فيس بوك" و"واتس اب" وغيرها، أو من خلال تبادل الزيارات فى ليلة العيد وعقب أداء صلاة عيد الفطر.

تهنئة عيد الفطر 2019

وتحرص الأسر المصرية على التجمع فى ليلة العيد بمنزل العائلة لتقديم التهانى بحلول العيد وتمتد السهرات حتى أداء صلاتى الفجر العيد فى المسجد، حيث يذهب الكبار والصغار إلى الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، مرتدين الملابس الجديدة التى تعبر عن فرحتهم بالعيد، وبعد الانتهاء من الصلاة يهنئون بعضهم البعض وسط حالة من الفرحة العارمة.

ويتجمع أفراد الأسرة من جديد بعد تأدية صلاة العيد، لتناول وجبة الإفطار فى منزل العائلة وبعدها يخرج الجميع لتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء والجيران للتهنئة بالعيد.

وتعد تهنئة عيد الفطر 2019 بالنسبة للأطفال هى المبلغ المالى الذين يحصلون عليه من الآباء والأهل "العيدية"، وهى واحدة من أهم طقوس وعادات احتفال المصريين بالعيد خاصة فى عيد الفطر.

 

 

 

 


تهنئة عيد الفطر 2019

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تهنئة عيد الفطر ٢٠١٩

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