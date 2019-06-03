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تعرف على عقوبة "علاف" استولى على مليون جنيه من المواطنين بالغربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة "علاف" استولى على مليون جنيه من المواطنين بالغربية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال، والنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، فى ضبط صاحب محل أعلاف مقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية من بعض الأشخاص، بلغ إجماليها (1,070,000) مليون وسبعون ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف والأدوية البيطرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك.

وكشفت التحريات، أن المتهم رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.


فلاح

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