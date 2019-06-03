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تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات عضة كلب- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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يمثل عض الكلاب خطرا كبيرا على الإنسان لما يسببه من الإصابة بداء الكلب الذى قد يؤدى للوفاة.

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى حول الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض.

1- غسل المنطقة المصابة فورا بالماء و الصابون وتركها تحت الماء الجارى لمدة 15 دقيقة

2- وضع المطهر على المنطقة المصابة

3- سرعه التوجه للطبيب حيث يجب أن يحصل الشخص الذى تعرض لإصابة ولم يتم تطعيمه ضد داء الكلب على جرعة واحدة على الفور، وجرعات إضافية فى الأيام الثالثة والسابعة والرابعة عشر بعد العض.

4- يجب أن يحصل على جرعة أخرى من اللقاح الخامل الذى يحتوى على أضداد "جلوبيونات مناعية" لداء الكلب وذلك فى نفس وقت تتناول الجرعة الأولى.

5- من سبق تطعيمهم يجب أن يحصلوا على جرعتين من لقاح داء الكلب واحدة على الفور والآخر فى اليوم الثالث ولا توجد حاجه للقاح الخامل.

 


داء الكلب

التطعيم

جرعة

اللقاح

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