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تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:40 م
تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 21 سفينة. 
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3سفن حاويات، وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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