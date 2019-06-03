تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3سفن حاويات، وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.