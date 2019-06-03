تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 21 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3سفن حاويات، وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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