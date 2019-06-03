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تجديد حبس عاطل بالمنوفية قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:47 ص
تجديد حبس عاطل بالمنوفية قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية محكمة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل من قرية ميت ربيعة 15 يوما على ذمة التحقيق معه لتورطه فى قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية.

كان اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "أ. ع"، 35 سنة، "تاجر مواشى" ومقيم فى قرية ميت ربيعة بمركز منوف. وبالبحث والتحرى تبين أن وراء الواقعة "م. أ"، 32 سنة، نجل عمة المجنى عليه، وأنه تعدى على الضحية بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات مالية بينهما، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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