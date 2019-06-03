بومبيو يطالب بكين بالافراج عن جميع المدافعين عن حقوق الانسان

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دعا وزير الخارجية الامريكى، مايك بومبيو ، اليوم بكين الى الافراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الانسان وذلك بمناسبة الاحتفال الذى يقام خلال هذا الاسبوع بمرور 30 عاما على مظاهرات الطلاب بالميدان السماوى " تيامين " فى الصين.

وذكر راديو // صوت أمريكا // فى نشرته باللغة الانجليزية ان بومبيو طالب فى بيان اصدره بهذا الصدد السلطات الصينية بضرورة الاعلان بشكل كامل عن أسماء الذين قتلوا او فقدوا خلال مظاهرات الطلبة بالميدان السماوى عام 1989 ، مؤكدا ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تمثل بداية لاظهار رغبة بكين فى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

ومضى بومبيو يقول " ندعو حكومة الصين الى الافراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى التعبير والكف عن عمليات الاحتجاز التعسفى ".