بومبيو يطالب بكين بالافراج عن جميع المدافعين عن حقوق الانسان

دعا وزير الخارجية الامريكى، مايك بومبيو ، اليوم بكين الى الافراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الانسان وذلك بمناسبة الاحتفال الذى يقام خلال هذا الاسبوع بمرور 30 عاما على مظاهرات الطلاب بالميدان السماوى " تيامين " فى الصين.
وذكر راديو // صوت أمريكا // فى نشرته باللغة الانجليزية ان بومبيو طالب فى بيان اصدره بهذا الصدد السلطات الصينية بضرورة الاعلان بشكل كامل عن أسماء الذين قتلوا او فقدوا خلال مظاهرات الطلبة بالميدان السماوى عام 1989 ، مؤكدا ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تمثل بداية لاظهار رغبة بكين فى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.
ومضى بومبيو يقول " ندعو حكومة الصين الى الافراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى التعبير والكف عن عمليات الاحتجاز التعسفى ".
بومبيو يطالب بكين بالافراج عن جميع المدافعين عن حقوق الانسانالإثنين، 03 يونيو 2019 11:47 م
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دعا وزير الخارجية الامريكى، مايك بومبيو ، اليوم بكين الى الافراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الانسان وذلك بمناسبة الاحتفال الذى يقام خلال هذا الاسبوع بمرور 30 عاما على مظاهرات الطلاب بالميدان السماوى " تيامين " فى الصين.
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