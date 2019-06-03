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بحث الاستفادة من المبادرات الشبابية لتجميل ميادين وشوارع وكبارى القاهرة الكبرى

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:06 ص
بحث الاستفادة من المبادرات الشبابية لتجميل ميادين وشوارع وكبارى القاهرة الكبرى تجميل القاهرة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تجميل وتطوير الميادين والشوارع يأتى على رأس أولويات الحكومة، ومن هنا بحثت الأجهزة المعنية كيفية الاستفادة من الأفكار غير التقليدية الخاصة بتجميل الشوارع والميادين بمحافظات القاهرة الكبرى، خاصة بعد قيام إحدى المبادرات الشبابية بتنفيذ عدد من الجداريات ولوحات الفن التشكيلى فى منطقة العباسية، والتى لاقت استحسان وصدى جيد لدى المواطنين.

ومن المقرر أن يتم التواصل مع مجموعات من الشباب خاصة من كليات الفنون الجميلة والذين لديهم بعض الأفكار وقاموا بمبادرات خاصة بأعمال النظافة والتجميل وطلاء الشوارع وعمل رسومات ولوحات فنية ببعض المناطق بالمحافظات خاصة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث الاستفادة من تلك الأفكار فى عدد من الميادين والشوارع والكبارى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

وسيتم تحديد الأماكن التى سيتم البدء فيها بمحافظات القاهرة الكبرى واختيار نوعية وألوان وأشكال الجداريات والرسومات المنفذة لتناسب طبيعة الأماكن التى سيتم التنفيذ بها، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة الكبرى عند البدء فى تنفيذ تلك المبادرات حتى لا تحدث أى وقائع لعملية طمس الجداريات والرسومات التى سيتم تنفيذها .


تجميل القاهره

رسم جداريات

جداريات محافظه القاهره

تطوير وتجميل القاهره الكبرى

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