اليوم السابع: السيسى يحسم أخطر القضايا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل التصريحات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، وتأكيده أن "الوضع الاقتصادى "زى الفل" وأن "صفقة القرن وهم.. ولا يستطيع أحد أن يفرط فى أرضه".

واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..

الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية: "الوضع الاقتصادى زى الفل.. وأى رئيس لو الناس سانداه هيبقى زى الحديد".. السيسى يحسم أخطر القضايا: الشعب طلب إصلاح التعليم والصحة ومع التطبيق استهدفتهما الشائعات.. والمنظومة لن تنجح دون مساعدتكم.. وانتخابات المحليات تأخرت وأدعوكم لاختيار الأفضل

الرئيس السيسي: صفقة القرن وهم.. ولا يستطيع أحد أن يفرط فى أرضه.. مصر تقبل ما يقبله الفلسطينيون.. العاصمة الإدارية مش «عزال».. وأداء الحكومة سيكون مختلفا

تقرير خطير لـ "هيئة الاستعلامات" يؤكد: "هيومان رايتس" كاذبة.. الهيئة تؤكد: تقارير المنظمة خادعة ولا تقدم دلائل بشأن ادعاءاتها عن مصر.. و"جمهورنا ليس ساذجا ليصدقك".. وتتساءل: لماذا لم تنشر أسماء أو صور من أجرت المقابلات معهم

فى القرن الـ 21 ومازال المسلمون يختلفون حول الهلال والعيد.. العلم يحسم المواعيد ويصور الثقب الأسود بدقة والأمة الإسلامية تصر على الاختلاف بالعين المجردة

مصر تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف السودانية بالهدوء والعودة إلى المفاوضات

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب «أولى ثانوى» بعد عيد الفطر.. امتحانات التابلت ليست "فزلكة".. النظام القديم ليس من مصلحة لطلاب.. وأقلام تابلت جديدة لطلاب أولى ثانوى بسبب ثقل القديمة

المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة اللغة العربية «أدب»

حسن حسنى فى أول حوار: تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت.. وأنا زى الفل

دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية حلم الفوز بالكرة الذهبية يداعب الفرعون المصرى محمد صلاح