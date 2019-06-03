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اليوم السابع: السيسى يحسم أخطر القضايا

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:52 م
اليوم السابع: السيسى يحسم أخطر القضايا اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل التصريحات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، وتأكيده أن "الوضع الاقتصادى "زى الفل" وأن "صفقة القرن وهم.. ولا يستطيع أحد أن يفرط فى أرضه".
 
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السيسي

صفقة القرن

حسن حسني

اولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي

اليوم السابع بلس

العاصمة الادارية

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