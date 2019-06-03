القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب زكى القاضى

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1440هــ، وجاء نصها:

الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانة وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص ، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراساً أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وكان الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أصدر توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1440هــ .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والجنود والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.