القبض على عاطل لسرقته هاتف وإصابة فتاة فى بولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطل بعد قيامه بسرقة هاتف محمول من منزل إحدى السيدات، والتعدى على ابنتها وإصابتها بسلاح أبيض، ببولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق أبو العلا، أثناء المرور لتفقد الحالة بدائرة القسم، من ضبط عاطل 30 سنة، سبق اتهامه فى 6 قضايا، آخرهم قضية "سرقة مسكن"، وبحوزته هاتف محمول، و سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته اعترف بسرقته، من داخل مسكن إحدى السيدات ربة منزل 51 سنة، وابنتها، "بإسلوب التسلق"، وأضاف بأنه حال تواجده داخل المسكن، شعرت به المجنى عليها الثانية فتعدى عليها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته/ محدثًا إصابتها بجرح بكف اليد، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم، واتهماه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.