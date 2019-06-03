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القبض على عاطل سرق 150 ألف جنيها من داخل سيارة موظف فى المعادى

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:40 م
القبض على عاطل سرق 150 ألف جنيها من داخل سيارة موظف فى المعادى أموال-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث فى القاهرة، فى القبض على عاطل سرق 150 الف جنيها، من داخل سيارة موظف بعد كسر الزجاج الخاص بها، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من أحد المواطنين موظف بفرع إحدى شركات الإتصالات كائن بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى 150 ألف جنيه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة البساتين، توجه لمحل عمله مستقلاً سيارته وتركها وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وعقب عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى.
 
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال التحريات وجمع المعلومات، عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضية "نشل "، وأنه وراء إرتكاب الواقعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبطه حال استقلاله ذات السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقات من داخل السيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأضاف بانفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

سرقة اموال بالمعادى

كسر زجاج سيارة

مباحث المعادى

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