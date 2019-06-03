العلوم الطبية بـ"العلميين": نصدر أكثر من 200 ترخيص للتحاليل الطبية شهريا

قال الدكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية، بنقابة العلميين، إن شعبة العلوم الطبية التطبيقية، تُعد تطورًا طبيعيًا فى النقابة، يتماشى مع تطور المناهج وتحديثها فى كليات العلوم، مشيرًا إلى أنها حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، من أبرزها عمل برتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الصحة لعمل تراخيص فتح معامل تحاليل، وتصاريح مزاولة للعلميين فى غضون ثلاثة أشهر، بعد أن كان يصدر تصريح مزاولة "مهين"، ويتكلف مبالغ مالية كبيرة لرفع دعاوى قضائية.

وأوضح راشد، فى بيان، أن النقابة أصبحت تصدر شهريا ما يزيد عن 200 ترخيص شهريا دون معاناة للعلمين، مشيرا إلى أن الشعبة عملت على الحفاظ على قانون 367 لسنة 1954، فى الوقت الذى حاولت عددا من النقابات إجراء تعديلات على نصوصه تجهض حقوق العلميين، وقانون الصيدلة أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العلميين فى مناصبهم القيادية فى وزارة الصحة وخصوصا ديوان عام وزاره الصحة.

وأضاف: كما تم إصدار الآلاف من الشهادات والتراخيص وشهادات الاستشارية، لما يقرب من 20 ألف علمى فى الشعبة، أى أنها ثانى أكبر شعبة فى النقابة رغم أنها أحدثهم، بالإضافة إلى إقرار لقب دكتور فى كارنيهات العلميين الطبيين، وذلك حفاظا على كرامه المهنة وإعلاء من شأن العلميين فى القطاع الصحى، بجانب رفع عدد من الدعاوى القضائية وذلك حفاظا على حقوق العلميين، من بينها: قضيه خاصه بالمراكز الطبية القضية رقم 10023 لسنة 73 ق، وأخرى للمناطق النائية القضية رقم 10018 لسنة 73 ق، وقضية بدل العدوى القضية رقم 5120 لسنة 73 ق، وغيرهم.