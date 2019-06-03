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الشباب والرياضة: مجلس الوزراء راعيًا لمنحة ناصر للقيادة الأفريقية

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:10 م
الشباب والرياضة: مجلس الوزراء راعيًا لمنحة ناصر للقيادة الأفريقية منحة "ناصر للقيدة الإفريقية"
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن رعاية مجلس الوزراء لمنحة "ناصر للقيادة الأفريقية"، التى تطلقها الوزارة "مكتب الشباب الأفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقى .


ويأتى ذلك فى إطار اهتمام ودعم الدولة للملف الأفريقى، تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذى شهد تمثيلًا مشرفًا لشباب الدول الأفريقية، وإيمانًا منها بدور الشباب الأفريقى وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.



وتُعد المنحة إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب أفريقى بحلول عام 2021م، التى أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقى، وتهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الأفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والمؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الأفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الأفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة؛ بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.


منحة ناصر

مجلس الوزراء

منحة ناصر للقيادة الأفريقية

منحة ناصر بافريقيا

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