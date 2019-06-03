السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات، وهى كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- - القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة