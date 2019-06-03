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"الرئيس السيسى: مصر بخير ولن ينال منها أحد".. عدد جديد من مجلة المصور

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:18 م
"الرئيس السيسى: مصر بخير ولن ينال منها أحد".. عدد جديد من مجلة المصور الكاتب الصحفى أحمد أيوب - رئيس تحرير مجلة المصور
كتبت إيمان على

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تحت عنوان "الأرقام تؤكد:مصر تقهر حوادث الطرق"، أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب، عددها رقم 4939 وجاء فيه موضوع حمل عنوان "الرئيس السيسى: مصر بخير ولن ينال منها أحد".

المصور
المصور

 

وتناول العدد الجديد من مجلة المصور موضوعا أخر حمل عنوان "هيثم عشماوى أصابهم بالرعب.. خريطة الإرهابيين المطلوبين للحساب فى مصر.. من سيف العدل إلى الإسلامبولى والزمر ومنير وعبد الماجد إلى القرضاوى..القتلة لن يفلتوا ".

 

كما ضم العدد موضوع آخر بعنوان: "الدولار يواصل الهبوط... والتجار يواصلون الجشع "، وآخر بعنوان "نسور مصر.. صنعوا بطولات دفاعا عن سمائها "، بجانب آخر تتضمن "سينمات المنيا مظلمة وبلا جمهور".

 

كما تضمن العدد ملحق للمصور الرياضى بعنوان "صلاح يكتب التاريخ".


مجلة المصور

احمد ايوب

اخبار مصر

دار الهلال

اخر الاخبار

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