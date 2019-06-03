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التعليم: 659253 طالبا يؤدون امتحان الثانوية العامة بـ 1817 لجنة

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:52 م
التعليم: 659253 طالبا يؤدون امتحان الثانوية العامة بـ 1817 لجنة امتحانات الثانوية _أرشيفية
وائل ربيعى

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قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659253 طالبا وطالبة.

وأضاف عبد الحكم، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم، أن عدد اللجان بامتحانات الثانوية العامة بلغ 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، مشيرًا إلى إن خطابات الندب الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تم تسليمها للمدارس.

وأضاف عبد الحكم، أن الوزارة سلمت "المناداة" التى تحتوى على تحقيق الشخصية وكشوف الطلاب للمدارس 2 أمس الأحد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من الاعتذارات وقبول ما تم قبوله منها وتسليم الكشوف النهائية للمدارس أمس، لافتا إلى أن الوزارة تحملت العديد من المشاكل الخاصة بالاعتذارات حتى أمس بسبب عدم الالتزام بالمواعيد من قبل المعلمين.

 

 


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امتحانات الثانويه العامه

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