التعليم: 659253 طالبا يؤدون امتحان الثانوية العامة بـ 1817 لجنة

وائل ربيعى

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659253 طالبا وطالبة.

وأضاف عبد الحكم، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم، أن عدد اللجان بامتحانات الثانوية العامة بلغ 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، مشيرًا إلى إن خطابات الندب الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تم تسليمها للمدارس.