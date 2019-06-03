التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراء جديد هذا العام لضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة فى الامتحانات التى ستنطلق 8 يونيو الجارى، وضمان عدم وجود أى طالب فى شعبة غير شعبته على الورق.

وأضاف عبد الحكم خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالوزارة، أنه عقب تسليم أرقام الجلوس تم إعداد كشوف لتوقيعات الطلاب لأول مرة، ليوقع كل طالب فى ثانوية عامة بجوار المواد التى سيمتحن فيها.