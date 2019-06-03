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البنك الأهلى يضخ 8 مليارات جنيه "بنكنوت جديد" لتلبية احتياجات عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:34 ص
البنك الأهلى يضخ 8 مليارات جنيه "بنكنوت جديد" لتلبية احتياجات عيد الفطر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه بدأ منذ الأسبوع الماضى ضخ كميات من البنكنوت الجديد، تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الفطر.

وأضاف أن البنك وفر النقد الجديد من كل الفئات، مع توزيعه عن طريق شركات توزيع الأموال، وضخه فى شبكة ماكينات الصراف الآلى التى تتجاوز 4 آلاف ماكينة ATM على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أكثر من 420 فرعا للبنك تنتشر فى كل المحافظات. متابعا: "الفئات الجديدة تشمل 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، وبالنسبة للمتعاملين مع ماكينات الصراف الآلى فإنهم سيحصلون على أكثر من 80% من المبلغ المسحوب من البنكنوت الجديد".

وأوضح أنه يمكن الحصول على الفئات الصغيرة، 5 وض0 و20 جنيها من خلال الفروع، والفئات بدءا من 50 جنيهًا من خلال ماكينات الصراف الآلى، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، الذى يتولى طباعة النقد الجديد وتوفيره للبنوك العاملة فى السوق المصرفية.

وتتولى طباعة العملات الورقية بفئاتها المختلفة "دار طباعة النقد" التابعة للبنك المركزى، ومقرها شارع الهرم فى محافظة الجيزة، وتخضع تلك العملية لإجراءات تأمين معقدة، وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا: ربع الجنيه، ونصف الجنيه، والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه، وتُحدث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية غير بعيدة، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية 25 و50 قرشا و1 جنيه عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.


البنك الاهلى

اخبار الاقتصاد

البنوك

العملة المصرية

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