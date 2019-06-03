اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، منها إعلان دار الإفتاء المصرية أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك





الإفتاء تعلن غدا الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر





البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو





شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية





أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام





إلزام «شركات الأشخاص» بـ«الإقرار الضريبى الإلكترونى» أول يناير المقبل





إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر





طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35





تعرف على مواعيد عمل منافذ تذكرتي بعد شهر رمضان





مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته فى بيراميدز لسالم الشامسى والرميثى