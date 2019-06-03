استكمال تنفيذ محطة تنقية شرب بقرية غرب الموهوب بالداخلة بتكلفة 15 مليون جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقرية الام، بجوار المحطة القديمة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 75% من حجم الأعمال .

قال أشرف أمين رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، أن محطة تنقية مياه الشرب بالقرية علي مساحة 4800 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

أضاف أمين، أن المحطة تتضمن بئري مياه شرب جرى الانتهاء من حفرهما، تحت إشراف فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وجارى استكمال أعمال الإنشاءات بالمحطة، والتى من المقرر أن ينتهى العمل بها خلال الفترة القليلة القادمة.