استطلاع للرأى: اليمين المتطرف سيشكل الحكومة الاسرائيلية القادمة

كتب- هاشم الفخرانى

كشف استطلاع للرأى أجراه التلفزيون الإسرائيلى فى أعقاب الدعوة لانتخاباتت جديدة فى سبتمبر المقبل، أن اليمين المتطرف سيسيطر على الحكومة الإسرائيلية الجديدة .

وأظهر الاستطلاع الذى نشرت نتائجه وسائل إعلام إسرائيلية عدة أن اليمين المتطرف سيحصل على 58 % من غالبية أصوات المستطلعة أرائهم ن مقابل 54 % لليسار فى حين سيحصل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان على 8 % من الأصوات .

وأكد الاستطلاع على أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصل على 35 مقعدا مقابل 34 مقعدا لصالح حزب( أزرق- ابيض) بزعامة بنى جنتس والذى يمثل حزب قيادات الجيش الاسرائيلى المتقاعدين.

يذكر أن الكنيست حل نفسه فى 29 من شهر مايو الماضى، بعد فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب انتخابات إبريل الماضى .