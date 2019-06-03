سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع للرأى: اليمين المتطرف سيشكل الحكومة الاسرائيلية القادمة

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:47 ص
استطلاع للرأى: اليمين المتطرف سيشكل الحكومة الاسرائيلية القادمة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استطلاع للرأى أجراه التلفزيون الإسرائيلى فى أعقاب الدعوة لانتخاباتت جديدة فى سبتمبر المقبل، أن اليمين المتطرف سيسيطر على الحكومة الإسرائيلية الجديدة .

وأظهر الاستطلاع الذى نشرت نتائجه وسائل إعلام إسرائيلية عدة أن اليمين المتطرف سيحصل على 58 % من غالبية أصوات المستطلعة أرائهم ن مقابل 54 % لليسار فى حين سيحصل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان على 8 % من الأصوات .

وأكد الاستطلاع على أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصل على 35 مقعدا مقابل 34 مقعدا لصالح حزب( أزرق- ابيض) بزعامة بنى جنتس والذى يمثل حزب قيادات الجيش الاسرائيلى المتقاعدين.

يذكر أن الكنيست حل نفسه فى 29 من شهر مايو الماضى، بعد فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب انتخابات إبريل الماضى .  

 

 

 


الكنيست

اسرائيل

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيويورك تايمز: ترامب يلقى بثقله خلف نتنياهو على حساب خطة السلام

الأحد، 02 يونيو 2019 12:47 م

بعد حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.. الأحزاب الإسرائيلية ترفع شعار "لم ينجح أحد".. الليكود بقيادة نتنياهو خسر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.. والأحزاب الدينية أخفقت فى السيطرة على الوزارات السيادية

السبت، 01 يونيو 2019 08:55 م

ترامب: نتنياهو شاب رائع وفشله فى تشكيل الحكومة أمر سيئ جدا

الخميس، 30 مايو 2019 06:11 م

نتنياهو يتعهد بالفوز فى انتخابات الكنيست المبكرة

الخميس، 30 مايو 2019 12:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة