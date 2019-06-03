سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع حكومى مع المطورين العقاريين لبحث مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ شقق لمحدودي الدخل

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:11 ص
اجتماع حكومى مع المطورين العقاريين لبحث مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ شقق لمحدودي الدخل مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد ممثلون وزارة الإسكان، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.

 

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،  أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التى تتولى الدولة تنفيذها فى الوقت الحالى، لتوفير وحدات سكنية حضارية، فى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودى الدخل، وكذا المشاركة فى إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، موضحاً أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.

 

واضافت،  استعرض المطورون العقاريون خلال الاجتماع، المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وتتمثل ملامحها الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزءين، أحدهما "جزء حر" يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تترواح بين ٩٠ و١٥٠ م2، والآخر "جزء اجتماعي" يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (٣ غرف وصالة، كاملة التشطيب)، ويتم وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعى، التى سيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التى يتيحها الصندوق، والتى تتضمن الدعم النقدى، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.

 

وشددت ، على ضرورة قيام المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى ٣ سنوات، موضحاً أنه سيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.

 

وأكدت مي عبدالحميد، أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، والتي يتم مراجعتها دورياً وفقاً لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هو من يحدد قيمة الدعم النقدي المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، والبنوك الممولة للمستفيدين.

 


وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

المطورون العقاريون

القطاع الخاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 ص

وزيرا الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان تطوير شارع أنور السادات وأرض مطار إمبابة

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:50 ص

وزير الإسكان يقرر منع انتظار السيارات فى الشوارع بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:46 ص

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

الأحد، 05 مايو 2019 08:00 م

10 % نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. 18 شهرا مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل النهر الأخضر

الأحد، 05 مايو 2019 05:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة