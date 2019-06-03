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أسرة نجم آستون فيلا كابتن تكرم الفائزين فى الدورة الرمضانية ببسيون

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:16 ص
أسرة نجم آستون فيلا كابتن تكرم الفائزين فى الدورة الرمضانية ببسيون
الغربية - مصطفى عادل

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قامت أسره اللاعب أحمد المحمدى كابتن منتخب مصر ونادى استون فيلا الانجليزى، بتكريم الفائزين فى دورة كرة القدم الرمضانية التي يهديها اللاعب للاهالى قريته، والتى اقيمت على ملعب مركز شباب شبراطو ببسيون، مسقط رأس" المحمدى".

حيث قام المحمدى عيسى والد اللاعب الدولى واميرة المحمدى شقيقة اللاعب نائب رئيس مجلس اداره مركز شباب شبراطو، بتكريم فريق الشباب وكبار السن الفائزين  بالبطولة ومنحهم الكأس وتيشرتات.

يذكر ان الدورة شارك فيها 28 فريقا فى4 مجموعات وتم تصعيد الفرق الفائزة للنهائى وتكريم الفائزين.

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