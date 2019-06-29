68.8 % نسبة النجاح فى آداب طنطا.. والطالبات يكتسحن المراكز الأولى

الغربية - مصطفى عادل

اعتمد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا نتيجة الليسانس "انتظام وانتساب" بكلية الآداب فى كل أقسام الكلية دور مايو 2019 بنسبة نجاح 68.8%.

من جانبه أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على الانتهاء من إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بكل الكليات فى أسرع وقت، معلناً فتح باب الالتماسات ولمدة 15 يوما لطلاب الفرقة الرابعة على مستوى جميع الأقسام بالكلية.

وأعلن الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية أسماء الطلاب الأوائل بالفرقة الرابعة على مستوى الأقسام والشعب وهم "محمد محمود إسماعيل "لغة عربية"، ونورهان محروس عياد "لغة انجليزية"، وعبد الرحمن محمد أبو شوشة "علم نفس"، وآية حجازى عبدالمطلب "مكتبات"، ونورا إبراهيم عطية "لغة فرنسية"، وعمر محمد المحرنجى "فلسفة"، وفيفى جمال أبو زهرة "مساحة"، وآية أحمد حسين سالم "جغرافيا عامة"، وشيماء عاطف الحجار "تاريخ"، وفاطمة صبحى أبو الخير "اجتماع"، ومنار ماهر البربرى "آثار إسلامى"، ومارى مجدى حنا "إرشاد"، وإحمد محمد شلتوت "آثار مصري"، وأسماء هاشم الخلوانى "آثار إسلامي"، وهاجر محمد شهاب "لغة عبرية" ، وسوزان أحمد محمود "لغة فارسية"، وهديل محمد الشبينى "لغة تركية"، وأنوار مصطفى الجربه "فلسفة سياسية" ، وإيمان عبدالرحمن السودانى "إذاعة" ، وسمر محمود ماضى "صحافة"، وليلى رمضان رشوان "علاقات عامة"، و Yuan yanbei"لغة عربية لغير الناطقين بها".

وأشاد عميد الكلية بالجهود الكبيرة التى بذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشئون الطلاب تحت رعاية الدكتور أحمد العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للانتهاء من أعمال التصحيح وظهور النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بفترة وجيزة.