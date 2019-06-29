سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 12:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

68.8 % نسبة النجاح فى آداب طنطا.. والطالبات يكتسحن المراكز الأولى

السبت، 29 يونيو 2019 12:01 م
68.8 % نسبة النجاح فى آداب طنطا.. والطالبات يكتسحن المراكز الأولى الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا نتيجة الليسانس "انتظام وانتساب" بكلية الآداب فى كل أقسام الكلية دور مايو 2019 بنسبة نجاح 68.8%.

من جانبه أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على الانتهاء من إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بكل الكليات فى أسرع وقت، معلناً فتح باب الالتماسات ولمدة 15 يوما لطلاب الفرقة الرابعة على مستوى جميع الأقسام بالكلية.

وأعلن الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية أسماء الطلاب الأوائل بالفرقة الرابعة على مستوى الأقسام والشعب وهم "محمد محمود إسماعيل "لغة عربية"، ونورهان محروس عياد "لغة انجليزية"، وعبد الرحمن محمد أبو شوشة "علم نفس"، وآية حجازى عبدالمطلب "مكتبات"، ونورا إبراهيم عطية "لغة فرنسية"، وعمر محمد المحرنجى "فلسفة"، وفيفى جمال أبو زهرة "مساحة"، وآية أحمد حسين سالم "جغرافيا عامة"، وشيماء عاطف الحجار "تاريخ"، وفاطمة صبحى أبو الخير "اجتماع"، ومنار ماهر البربرى "آثار إسلامى"، ومارى مجدى حنا "إرشاد"، وإحمد محمد شلتوت "آثار مصري"، وأسماء هاشم الخلوانى "آثار إسلامي"، وهاجر محمد شهاب "لغة عبرية" ، وسوزان أحمد محمود "لغة فارسية"، وهديل محمد الشبينى "لغة تركية"، وأنوار مصطفى الجربه "فلسفة سياسية" ، وإيمان عبدالرحمن السودانى "إذاعة" ، وسمر محمود ماضى "صحافة"، وليلى رمضان رشوان "علاقات عامة"، و Yuan yanbei"لغة عربية لغير الناطقين بها".

وأشاد عميد الكلية بالجهود الكبيرة التى بذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشئون الطلاب تحت رعاية الدكتور أحمد العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للانتهاء من أعمال التصحيح وظهور النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بفترة وجيزة.

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

نتيجة اداب طنطا

نتيجة الليسانس انتظام وانتساب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة