سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 10:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

650 ألف طالب ثانوية عامة يبدأون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

السبت، 29 يونيو 2019 09:06 ص
650 ألف طالب ثانوية عامة يبدأون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ، قبل قليل، طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم فى المواد الثلاثة. 

وشهدت اللجان تفتيش الطلاب لحظة دخولهم بحثا عن أى وسيلة غش إلكترونية أو ورقية، كما تواصلت غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع رؤساء اللجان لمتابعة وصول الأسئلة وجاهزة اللجان لاستقبال الطلاب وعدم وجود أى مشكلات. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

السبت، 29 يونيو 2019 08:36 ص

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

السبت، 29 يونيو 2019 07:51 ص

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

السبت، 29 يونيو 2019 01:13 ص

كنترولات الثانوية العامة تعلن تقديرات عينات مادتى الكيمياء والجغرافيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:57 م

نسبة النجاح فى عينة الأحياء للثانوية العامة 91،5%.. 401 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية.. الفيزياء تسجل 85% نسبة نجاح فى العينة.. والاستاتيكا 85.1% و153 طالبا يحصدون النهائية.. والسبت تصحيح الكيمياء والجغرافيا

الخميس، 27 يونيو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة