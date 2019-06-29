سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 10:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 مستندات لاستخراج شهادة مخالصة فى العمل

السبت، 29 يونيو 2019 09:02 ص
4 مستندات لاستخراج شهادة مخالصة فى العمل مكتب العمل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض عن الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة المخالصة "عودة للعمل- تجديد الإجازة"، و"اليوم السابع" يوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة المطلوبة.

"الإجراءات"

1-التوجه إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافى أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدرية.

2-تقديم المستندات والأوراق المطلوبة مع النموذج المعد لذلك.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-موظفى الدولة وقطاع الأعمال

"المستندات المطلوبة"

1-صورة جواز السفر والأصل للاطلاع.

2-صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع.

3-خطاب جهة العمل.

4- تصريح العمل السابق أو شهادة بدل فاقد.


الاحوال المدنية

تصريح عمل خارجى

استخراج شهادة العمل

اجازات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأعلى للأزهر" يوافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات بدون مرتب

الأربعاء، 09 يناير 2019 10:40 ص

مفاجأة.. 8200 وظيفة شاغرة بالكهرباء بسبب الإجازة بدون راتب.. الوزارة: غياب هذا العدد لا يؤثر على سير العمل.. ونحقق عائدا للدولة بالحصول على التأمينات بالعملة الصعبة.. وتوكد: مدها 5 سنوات استجابة لطلب المهندسين

السبت، 10 فبراير 2018 01:01 ص

الأطباء تخاطب محافظ الأقصر بشأن المتقدمين للحصول على إجازات بدون مرتب

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:11 م

العاملون بالكهرباء يتضررون من تحديد للإجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات

السبت، 16 يوليه 2016 11:43 ص

محافظ دمياط يقرر عدم مد إجازة بدون مرتب لاحد المهندسين بمجلس المدينة للعجز الشديد

الجمعة، 24 يونيو 2016 02:08 م

نقابة الأطباء: قرار المحافظين بمنع حصول أعضائنا على إجازة بدون مرتب غير قانونى

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015 04:27 م

بالمستندات..الحكومة تتستر على «قيادى إخوانى» وتمنحه إجازة بدون مرتب للعام الثانى على التوالى.. التجديد للبرلمانى الهارب محمد عبده شابون أحد ممولى اعتصام النهضة والمتهم فى قضايا إرهابية بشركة «الكوك»

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2015 02:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة