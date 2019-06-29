4 مستندات لاستخراج شهادة مخالصة فى العمل

يتساءل البعض عن الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة المخالصة "عودة للعمل- تجديد الإجازة"، و"اليوم السابع" يوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة المطلوبة.
"الإجراءات"
1-التوجه إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافى أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدرية.
2-تقديم المستندات والأوراق المطلوبة مع النموذج المعد لذلك.
"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"
1-موظفى الدولة وقطاع الأعمال
"المستندات المطلوبة"
1-صورة جواز السفر والأصل للاطلاع.
2-صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع.
3-خطاب جهة العمل.
4- تصريح العمل السابق أو شهادة بدل فاقد.
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