4 مستندات لاستخراج شهادة مخالصة فى العمل

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض عن الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة المخالصة "عودة للعمل- تجديد الإجازة"، و"اليوم السابع" يوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة المطلوبة.

"الإجراءات"

1-التوجه إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافى أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدرية.

2-تقديم المستندات والأوراق المطلوبة مع النموذج المعد لذلك.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-موظفى الدولة وقطاع الأعمال

"المستندات المطلوبة"

1-صورة جواز السفر والأصل للاطلاع.

2-صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع.

3-خطاب جهة العمل.

4- تصريح العمل السابق أو شهادة بدل فاقد.