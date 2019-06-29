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#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

السبت، 29 يونيو 2019 02:44 م
#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة 30 يونيو إرادة شعب
كتب محمد عبد العظيم

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يحتفل جموع المصريين غدا الأحد بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتى انتصرت فيها إرادة المصريين على قوى الظلام والإرهاب وداعمى الفوضى، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج 30 يونيو إرادة شعب، قائمة الأكثر تداولا، وسط مشاركة شعبية للاحتفاء بالثورة العظيمة.

30 يونيو إرادة شعب
30 يونيو إرادة شعب

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على التأكيد على أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية، حيث قال أحد المغردين، 30 يونيو ثورة شعب قادر على تحطيم الإحباط واليأس.. شعب حارب وتصدى لقوة تدعى أنها دينية إسلامية وهم لا يعرفون من الدين شيئا"، وقال مغرد آخر، "30 يونيو يوم لحفظ الهوية المصرية.. وحماية الأرض والعرض.. وتدمير مخططات العدو وأعوانه فى الداخل والخارج".  

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وصنع المصريون فى مثل هذا اليوم، حدثاً من أعظم الأحداث أملاً فى تاريخهم المديد سيبقى علامة تاريخية، تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، وقدرة شعب عظيم على دحر كل المؤامرات والحروب الإرهابية والعمليات النفسية والشائعات وحملات التشكيك ومحاولات بث اليأس فى النفوس.

 

 


ثورة 30 يونيو

30 يونيو

الاحتفال بثورة 30 يونيو

30 يونيو ارادة شعب

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