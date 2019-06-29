وزير الخارجية اللبنانى: ارتفاع مستوى المشاركة السياسية للمرأة يقلص الفساد

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أكد وزير الخارجية اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أن المرأة تبذل جهودا لتتبوأ المكانة التي تستحقها في الحياة السياسية في لبنان، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية يساهم في انخفاض مستويات الفساد.

واعتبر باسيل - خلال جولة على مراكز التيار الوطني الحر بمحافظة جبل لبنان - أن المشاركة الضعيفة للمرأة في العمل السياسي حاليا، تعكس مستوى التراجع الذي وصلت إلى الحياة السياسية في لبنان، وهو ما يقتضي معالجة هذا الوضع وتصحيحه لزيادة مشاركة المرأة.

وقال: "المرأة لديها قناعاتها، ورغم أنها قد تنجح أكثر أو أقل، ولكنها تظل أكثر صدقا، ولهذا فإن وجودها مهم في الحياة العامة والسياسية وينعكس إيجابا، ونحن مع أن تثبت المرأة نفسها، وعلينا دعمها وتشجيعها على ذلك، ولكننا لا نؤيد الكوتا (الحصة) للمرأة في الوظائف والمناصب والانتخابات".