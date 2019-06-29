وزيرة السياحة تدعو الشعب الصينى لزيارة المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه

كتبت آمال رسلان

دعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الشعب الصينى إلى زيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها الحضارية والطبيعية، كما دعتهم إلى الحضور لزيارة المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه العام القادم والذى وصفته بأنه هدية مصر للعالم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر والصين يمثلان أقدم حضارات فى تاريخ الإنسانية، مؤكدة على عمق العلاقات التى تربط بين دولتى مصر والصين على المستويين الرسمى والشعبى، لافتة إلى أن التعاون القائم بينهما يشهد تحسنا ملحوظا على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال عدة لقاءات إعلامية عقدتها وزيرة السياحة على هامش زيارتها لجمهورية الصين الشعبية لتمثيل مصر فى المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الأول والذى يقام فى مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.

حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط بعدد من القنوات التليفزيونية والصحف الصينية الهامة منها قناة هونان الفضائية، وهونان الاقتصادية، وقناة تيانچين، وصحيفة هونان اليومية، وصحيفة هونج كونج الاقتصادية.

وخلال هذه اللقاءات هنأت الوزيرة الشعب الصينى على اقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأشارت إلى أهمية المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الأول، الذى أقامته جمهورية الصين الشعبية لتعزيز آوجه التعاون بينها وبين القارة الأفريقية فى العديد من المجالات.

كما أشارت وزيرة السياحة، إلى العلاقة الوثيقة بين القيادة السياسية فى البلدين، لافتة إلى أنه تم عقد 6 لقاءات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى الرئيس شى چين بينج خلال الخمس سنوات الماضية، كما أشارت إلى زيارة نائب الرئيس الصينى لمصر فى أواخر عام 2018، والتى تضمنت زيارة لعدة مناطق أثرية، لافتة إلى إعلانه خلال زيارته بأنه سيكون سفيرا للسياحة المصرية فى بلاده.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن حرص الجانب الصينى على دعوة مصر كضيف شرف فى المعرض، إنما يؤكد مكانة مصر فى القارة الأفريقية، ويأتى تزامنًا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مؤكدة على أن هذا المعرض كان فرصة لاستعراض المقومات الكثيرة التى تمتلكها مصر فى مجالات التنمية المختلفة، فى الاستثمار والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة السياحة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر لرفع تنافسية المقصد المصرى ليتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

وأكدت وزيرة السياحة، على أن هذا البرنامج يتضمن تطوير وتحديث آليات الترويج السياحى لمصر، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى والتسويق الرقمى باتت تؤثر بقوة فى اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب، موضحة أن السوق الصينى له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعى خاصة به مثل WeChat وWeibo.