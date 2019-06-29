سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

هل يجوز للمحكمة أن تعول على عمل المحامى لمساعدة خصم موكله؟

السبت، 29 يونيو 2019 02:37 م
هل يجوز للمحكمة أن تعول على عمل المحامى لمساعدة خصم موكله؟ محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على أنه يجوز للمحكمة أن تعول على العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله، وقالت فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 16306 لسنة 85 جلسة قضائية، أنه بالرغم من أن المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على: "على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به ؛ إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت".

وأوضحت محكمة النقض، أن النص لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته، وقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقًا للمادة 98 من ذات القانون، إلَّا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله من آثاره، ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس.

 

 


محكمة النقض

مبادئ محكمة النقض

قانون المحاماه

مساعدة المحامى لخصم موكله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جديد لمحكمة النقض من بين أقدم قضاتها فى الأول من يوليو

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:10 ص

كيف تعمل محكمة النقض لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى

الخميس، 27 يونيو 2019 12:01 ص

تعرف على المرشحين السبعة لرئاسة محكمة النقض خلفا للمستشار مجدى أبو العلا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:24 م

ماذا قالت محكمة النقض عن إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى؟

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:58 م

هل يجوز الأخذ بأقوال المحرومين من أداء الشهادة؟.. محكمة النقض تجيب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:02 م

كيف تصدت محكمة النقض لأزمة دعاوى النسب بعد وفاة المورث؟

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة