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هرب من حرارة الجو لنهر النيل فلقى حتفه غرقاً بكفر الشيخ

السبت، 29 يونيو 2019 04:12 م
هرب من حرارة الجو لنهر النيل فلقى حتفه غرقاً بكفر الشيخ غرق شاب - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل قبالة قرية الصافية بمركز دسوق بكفر الشيخ، أثناء استحمامه، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
 
تلقى اللواء فريد مصطفى، مديرأمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء محمدعمار، مديرإدارة البحث الجنائي، والعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بغرق "م.ش" 20 سنة حاصل على مؤهل متوسط من قرية الصافية بمركز دسوق بفرع رشيد قبالة القرية أثناء استحمامه، هربا من حرارة الجو المرتفعة.
 
وتبين من تحريات المقدم عمروعلام، أن الشاب الغريق كان برفقة 3 من زملائه، يستحمون في نهر النيل هربا من حرارة الجو الشديدة، ولعدم إجادته السباحة غرق، وحاول زملاؤه إنقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من انقاذه، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة بدسوق قررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
 
 

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