نوع جديد تمامًا من الطعام.. شركة فنلندية تصنع الطعام بالكهرباء والماء والهواء

كتبت رباب فتحى

أعلنت شركة فنلندية تصنع الطعام من الكهرباء والماء والهواء إنها تعتزم بيع ما يقرب من 50 مليون وجبة مصنعة بهذه الطريقة، في محلات السوبر ماركت فى غضون عامين، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتعمل كذلك شركة Solar Foods أيضًا مع وكالة الفضاء الأوروبية لتزويد رواد الفضاء فى مهمتهم إلى المريخ بمواد غذائية مبتكرة، حيث أنها تتكون من منتج غنى بالبروتين لكن مذاقه أشبه بدقيق القمح وكلفته 5 يورو للكيلو.

ستقوم الشركة التي تتخذ من هلسنكي مقراً لها ، بمساعدة من مركز الأبحاث التقنية في VTT في فنلندا وجامعة لابينرانتا للتكنولوجيا ، بالتقدم إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على رخصة طعام جديدة في وقت لاحق من هذا العام قبل بدء الإنتاج التجاري في عام 2021.

وأضافت الصحيفة أن المسحوق المعروف باسم " Solein" يكمن إعطاؤه شكلا من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد ، أو إضافته إلى الأطباق والمنتجات الغذائية كمكون.

يتم إنتاجه من خلال عملية مشابهة لتخمير البيرة، حيث يتم وضع الميكروبات الحية في السائل وتغذيها فقاعات ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين ، والتي يتم إطلاقها من الماء من خلال تطبيق الكهرباء. تقوم الميكروبات بإنتاج البروتين الذي يتم تجفيفه بعد ذلك لصنع المسحوق.

وقال الدكتور باسي فاينيكا ، الرئيس التنفيذي لشركة بدء التشغيل للتكنولوجيا ، إن الشركة أنتجت طريقة محايدة للكربون لإنتاج مصدر بروتين طبيعي بالكامل دون إهدار التربة أو الماء. وأضاف أن مرحلة ما قبل الهندسة في مصنع واسع النطاق قد بدأت للتو.

وقال: "إنه نوع جديد تمامًا من الطعام ، وهو نوع جديد من البروتين ، يختلف عن جميع الأطعمة الموجودة في السوق اليوم في كيفية إنتاجه لأنه لا يحتاج إلى الزراعة أو الاستزراع المائي".