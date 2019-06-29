موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان النقابة العامة للمحامين، غدا الأحد الموافق 30 يونيو، إغلاق تجديد اشتراك العضوية العام الحالى والأعوام السابقة، خاصة فى ظل استمرارية عملية تنقية جداول القيد التى تقوم بها النقابة حاليًا.

وقال صلاح صالح رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إن المقصود بتجديد اشتراك الاعوام السابقة تجديد اشتراك عامى 2017 و2018 وخاصة فى ظل العدد الكبير الذى لم يسدد هذا الاشتراك حتى الآن، مؤكدا أنه بحلول 30 يونيو الجارى ستزول عضوية كل من لم يسدد الاشتراك.. ويما يلى موجز لأهم الأخبار للساعة 6 مساء..

" المحامين": غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك.. وزوال عضوية غير المسددين

تغلق النقابة العامة للمحامين، غدا الأحد الموافق 30 يونيو، تجديد اشتراك العضوية العام الحالى والأعوام السابقة، خاصة فى ظل استمرارية عملية تنقية جداول القيد التى تقوم بها النقابة حاليًا.

وقال صلاح صالح رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إن المقصود بتجديد اشتراك الاعوام السابقة تجديد اشتراك عامى 2017 و2018 وخاصة فى ظل العدد الكبير الذى لم يسدد هذا الاشتراك حتى الآن، مؤكدا أنه بحلول 30 يونيو الجارى ستزول عضوية كل من لم يسدد الاشتراك.

السيسي يؤكد لسكرتير عام الأمم المتحدة دعم مصر لجهود السلم والأمن الدوليين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.





اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية العامة بنسبة نجاح 94.1 %

اعتمدت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالب/طالبة بنسبة النجاح 94.1%.

ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو".





" التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوى والتى تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به فى امتحانات شهر مايو الماضى.

وقالت الوزارة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/ ، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه تم تحميل عدد 499 ألف بطاقة طالب وطالبة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة ويتم في الوقت الحالي التدقيق والمراجعة لعدد 72 ألف بطاقة طالب/طالبة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.

صور.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وبرفقته المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة.





النقل: تجديد قطاعات بخط سكة حديد القاهرة – أسوان بتكلفة 650 مليون جنيه

أكدت وزارة النقل، أنه تم إنجاز عدد من المشروعات فى مجال السكك الحديدية، حتى شهر يونيو 2019، من بينها التجديد الشامل لقطاعات على خط سكة حديد القاهرة – أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه .

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 2,086 مليار جنيه، وتطوير وتحسين وصيانة 159 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه، والتطوير الشامل لعدد 377 مزلقان على خطوط الشبكة وتنفيذ الاعمال المدنية لعدد 645 مزلقان بكلفة مليار جنيه .